وزير السياحة: 41% من الفنادق المصرية "خضراء".. وإطلاق بنك للفرص الاستثمارية قريبًا

كتب – محمد أبو بكر:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تسعى بقوة إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة الثمانية النامية (D-8) في مجالات السياحة المستدامة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في تطوير القطاع السياحي عالميًا.

ورحب الوزير، في مستهل كلمته، بالوفود المشاركة على أرض مصر، التي وصفها بأنها "أرض الحضارة والتاريخ والتنوع الفريد"، معربًا عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن توصيات فعالة تعزز أوجه التعاون السياحي والاستثماري بين الدول الأعضاء.

وهنأ الوزير نظيره التركي محمد نوري إرصوي، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا، بمناسبة اختيار مدينة أنطاليا كأول مدينة سياحية لمجموعة الدول الثمانية النامية عام 2025.

وشدد "فتحي" على أهمية دور السياحة في دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وجذب العملات الأجنبية، موضحًا أن "إعلان القاهرة"، الصادر عن قمة المجموعة في ديسمبر 2024، وضع السياحة المستدامة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث على رأس أولويات التعاون المشترك.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في صناعة السياحة، لا سيما في مجالات الأمن والسلامة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، والتسويق الذكي.

ولفت إلى أن مصر بدأت في استخدام هذه التقنيات ضمن حملاتها الترويجية، وحققت نتائج مشجعة.

كما استعرض الوزير استراتيجية مصر السياحية، والتي ترفع شعار: "مصر... تنوع لا يُضاهى - Unmatched Diversity"، مبينًا أنها تستهدف تحويل المقومات السياحية المتنوعة إلى منتجات قابلة للتسويق، وتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي المستدام، مع دعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية.

وتابع الوزير: "أكثر من 41% من المنشآت الفندقية تطبّق معايير الاستدامة والممارسات البيئية الخضراء، ونعمل على تحفيز الاستثمار من خلال حوافز متعددة، وتنظيم وحدات (شقق الإجازات) بشكل يضمن جودة الخدمة وسلامة السائح".

كشف "فتحي" عن اعتزام الوزارة إطلاق بنك للفرص الاستثمارية قريبًا، لعرض خريطة موحدة بأهم الفرص في القطاع السياحي، والترويج لها داخليًا وخارجيًا.

وفيما يخص تنمية العنصر البشري، أوضح أن الوزارة تعمل على تدشين منصة إلكترونية أكاديمية شاملة لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع السياحة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار الوزير إلى الحدث السياحي الكبير المنتظر يوم 3 يوليو المقبل، والمتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد صرحًا ثقافيًا عالميًا بفضل تصميمه المعماري المبتكر وموقعه الاستراتيجي بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفنكس الدولي.

وأكد وزير السياحة أن التعاون بين دول المجموعة سيؤدي إلى فتح آفاق أرحب لصناعة السياحة، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز هذه الشراكات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي، والذي يُعقد في القاهرة، بحضور وزراء وسفراء الدول المشاركة، إلى جانب الأمين العام للمنظمة السفير إيزياكا عبد القادر إمام، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.



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