نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان

كتب - أحمد جمعة:

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة أسوان، برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الوزارات المعنية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير شددت خلال الاجتماع على أن تحسين الخصائص السكانية يُعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان، لما له من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الشاملة، لافتة أن الخطة العاجلة تستهدف أيضًا معالجة عدد من المشكلات المجتمعية، من بينها زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، إلى جانب القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم

وأضافت أن محافظة أسوان لا تتضمن مناطق مصنفة ضمن "المناطق متدنية الخصائص" وفقًا لمؤشرات الخصائص السكانية المركبة، إلا أن مركز إدفو سجل نسبة 51% فقط، ما استدعى ضمه إلى الخطة العاجلة لتحسين الخصائص، ورفعه إلى المنطقة "الخضراء"، خاصة مع بلوغ معدل الزيادة الطبيعية فيه 18.4%.

وأوضحت نائب الوزير أن تحسين هذه المؤشرات يتطلب سد الفجوات في خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من المناطق لا تحظى بتغطية طبية كافية، على الرغم من إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، مؤكدة أهمية التوسع في الوسائل طويلة المدى كاللولب النحاسي، الذي لا تتجاوز نسبة استخدامه في أسوان 24%، بينما تستهدف الخطة العاجلة رفع هذه النسبة إلى 50%، بالتوازي مع تدريب الكوادر الطبية وتنفيذ حملات توعية مجتمعية.

وأشارت إلى أن تحسين الخصائص السكانية لا ينفصل عن خفض معدلات الحمل غير المخطط، والذي يمثل نحو 20% من إجمالي المواليد في مصر، وتسجل محافظة أسوان نسبة 17%، مما يستدعي تدخلًا سريعًا يسهم في خفض عدد المواليد بنحو 400 ألف طفل سنويًا على مستوى الجمهورية، والاقتراب من تحقيق معدل إنجاب كلي مستهدف يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة، وأكدت أن مصر نجحت في خفض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2024، وهو ما كان مستهدفًا تحقيقه في 2027، مما دفع الدولة إلى تقديم مستهدف الوصول إلى 2.1 طفل إلى عام 2027 بدلًا من 2030.

كما أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة للسكان خلال الفترة من مايو إلى يوليو، والتي ستركز على تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق خدمات تنمية الأسرة، مشددة على أن التحسين الفعلي لن يتحقق إلا من خلال العمل محليًا وفقًا لخصوصية كل منطقة داخل المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على أهمية الدور الحيوي والمحوري الذي يؤديه المجلس القومي للسكان في التعامل مع التحديات المرتبطة بالخصائص السكانية المتنوعة، من خلال وضع خطة عمل منظمة ومحكمة ذات أهداف واضحة، مشيرًا أن هذا الدور ينعكس بوضوح في الجهود المبذولة من قبل المجلس لنشر الوعي بمحاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وكذلك تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية وتعزيز التنمية البشرية، خاصة أن ذلك يتم من خلال تكثيف الندوات التوعوية داخل القرى والنجوع، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بصورة شاملة ومتناسقة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مخرجات الخطة العاجلة وفق رؤية متكاملة تعتمد على تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، التحليل الديموجرافى لمحافظة أسوان حيث أشار إلى معدل النمو السكانى والإحصاءات الحيوية للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية بأسوان ومؤشرات الإنجاب لعام 2014 ــ2021 إلى جانب عرض الخصائص السكانية التي تتضمن كثافة الفصل ونصيب المدرس من التلاميذ والتسرب من التعليم ونسبة الأمية.