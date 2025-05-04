"تاج الدين" يكشف عن موقف مع بيل جيتس في محفل دولي بشأن أمراض أفريقيا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن القطاع الصحي في مصر يشهد تحسنًا مستمرًا، والدولة تسعى للوصول إلى أفضل مستوى ممكن للرعاية الصحية، بدعم مباشر وقوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

وأشار تاج الدين إلى وجود أزمة عالمية في التعامل مع المضادات الحيوية، موضحًا أن "الشركات الكبرى لم تعد تركز على تصنيع المضادات الحيوية كما في السابق، بسبب تحول اهتماماتها إلى أنواع أخرى من الأدوية".

وأضاف: "هناك أخطاء كبيرة تُرتكب في استهلاك المضادات الحيوية، وأفكار خاطئة يجب تصحيحها، لأن الإفراط في استخدامها يسبب مشاكل صحية جسيمة وقد يؤدي إلى الوفاة".

وتحدث مستشار الرئيس عن موقف سابق له عندما كان وزيرًا للصحة، قائلاً: "حضرت المؤتمر العام للصحة العالمية في جنيف، وكان بيل جيتس موجودًا لإلقاء محاضرة تذكارية ويدير مؤسسة خيرية، وتحدث عن الإيدز، فقلت له: عندك أمراض قاتلة في إفريقيا، وهذه الأمراض قابلة للوقاية والعلاج والشفاء لكنها لا تحظى بالاهتمام والرعاية الكافيين".

وأضاف: "ملايين بيموتوا بسبب نقص الأدوية.. ورغم وجود لقاحات لأمراض زي الملاريا، إلا أن ناس كتير لسه بتموت منها حتى الآن".