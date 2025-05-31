عمرو أديب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "قاب قوسين أو أدنى"

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب إن "مصر على قلب رجل واحد شعبًا وقيادة تقف مع أبناء قطاع غزة"، تعقيبًا على تقرير بشأن حالة الطفل عبد الله كحيل، الذي أصيب في الحرب على غزة وتلقى العلاج في مصر.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة، أن "هذا الدور لا يمكن أن يُنزع من مصر، وهو دور نابع من قلبها الرحيم على الأمة العربية".

وشدد مقدم "الحكاية" على أن "مصر هي أم الرحمة، وهي تتعامل بحالة من الكرم مع الجميع انطلاقًا من دورها المحوري في هذا الإطار".

وثمن الإعلامي عمرو أديب صمود الشعب الفلسطيني الذي وصفه بأنه شعب الجبارين وشعب الصمود والذي تحمل ما لا يستطيع أحد أن يتحمله.

وأوضح أديب أنه "من الواضح أن هناك اتفاقًا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يبدو أنه بات قاب قوسين أو أدنى".

ولفت أديب إلى أنه "سبق الحديث مرارًا عن قرب التوصل إلى اتفاق دون أن يكتمل الأمر، لكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفًا حيث تعلو فرص التوصل لاتفاق".