كامل الوزير: العمل شرف ونستهدف الوصول لـ 8 ملايين عامل صناعي بحلول 2030

كتب- محمد نصار:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، أن العمل يُعد شرفًا ورسالة ومسؤولية وطنية، وليس مجرد وظيفة، موجهًا التحية لكل من يؤمن بهذه القيم ويسهم في بناء الوطن بسواعده وإخلاصه.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بمحافظة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقال الوزير: نوجه التحية لكل من اعتبر الجهد رسالة والعمل شرفًا، فأنتم الأساس الحقيقي لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، تضع التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن الحكومة قدمت حزمًا تيسيرية ورفعت كفاءة وتأهيل العنصر البشري، كما أطلقت منصة مصر الصناعية التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد.

وتابع الوزير: تم تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة، وتوفير الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تنفيذ مبادرات متنوعة لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، وتخصيص الأراضي، وإصدار تراخيص البناء والتشغيل، وإنشاء السجلات الصناعية، فضلًا عن تشكيل لجان للتفتيش تضم جميع الجهات المختصة لدعم المصانع دون إغلاق أيٍ منها.

وأشار إلى أن العمال هم عماد الصناعة وروحها، ويعمل أكثر من 3.5 مليون عامل في المصانع المصرية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 8 ملايين عامل بحلول عام 2030.

كما استعرض الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خمسة مصانع جديدة تابعة لكيانات صناعية من القطاع الخاص، تم إنشاؤها باستثمارات مصرية خالصة أو بشراكات أجنبية، وساهمت في توفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة.

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