"التأمين الصحي" يوقّع اتفاق تعاون مع مركز "جوستاف روسي"

كتب- أحمد جمعة:

وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بروتوكول تعاون مع المركز الفرنسي للأورام "جوستاف روسي إنترناشونال"، أحد أبرز مراكز علاج الأورام في أوروبا، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتقديم أفضل سبل العلاج للمواطنين.



يهدف هذا التعاون إلى توفير خدمات علاجية عالية الجودة ومتخصصة لمرضى الأورام في مصر، وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، وتعزيز قدرات التأمين الصحي في هذا المجال الحيوي.



وقال الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير منظومة علاج الأورام، ويعكس التزام الهيئة والدولة بتوفير رعاية صحية تضاهي ما يُقدَّم في أفضل المؤسسات العالمية.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المؤمن عليهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء نظام صحي شامل وعادل وسهل الوصول.

من جانبه، أعرب د. أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمركز، عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة، مشيرًا إلى أن المركز سيكون جاهزًا لاستقبال المرضى المؤمن عليهم عبر التأمين الصحي بدءًا من يونيو 2025، بطاقم طبي مشترك من الخبرات المصرية والفرنسية، ويعتمد على أحدث التقنيات والتوصيات الطبية العالميه

يُعد مركز «جوستاف روسي» من أعرق المراكز المتخصصة في علاج الأورام في أوروبا، ويأتي افتتاح فرعه في مصر كثمرة شراكة مصرية–فرنسية تهدف إلى نقل الخبرات العالمية وتوطين التكنولوجيا العلاجية المتقدمة، بما يسهم في تقديم رعاية متكاملة للمواطنين داخل مصر، دون الحاجة إلى السفر للخارج.