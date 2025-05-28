كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محامي نوال الدجوي يكشف مفاجأة في خلاف الأحفاد على الميراث

نفى المحامي محمد إصلاح، وكيل الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الراحلة منى الدجوي وحفيدتيها، أي ادعاءات باستغلال منى الدجوي لوالدتها في مسألة نقل ملكية الأسهم. للمزيد (اضغط هنا)

الغرف السياحية: 78 ألف حاج مصري في موسم الحج.. وبطاقة "نسك" إلزامية لمنع التجاوزات

أكد إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، أن العدد الإجمالي للحجاج المصريين المعتمد رسميًا لموسم الحج الحالي يبلغ 78 ألف حاج. وشدد على عدم وجود أي تنازل عن تأشيرات الحج هذا العام، حيث حصل قطاع الحج السياحي على أكثر من 40 ألف تأشيرة. للمزيد اضغط (هنا)

وزير قطاع الأعمال عن افتتاح قصر غرناطة: حافظنا على الطابع التاريخي

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر الجديدة كيان وطني حملت على عاتقها منذ نشأتها تطوير أرقى أحياء القاهرة، حي مصر الجديدة. للمزيد اضغط (هنا)

باحثة بـ"البحوث الزراعية": الغالبية العظمى من عسل النحل المصري ممتاز رغم وجود حالات غش

أكدت الدكتورة أسماء أنور، رئيس قسم بحوث النحل بـمركز البحوث الزراعية، أن أغلب منتجات عسل النحل المتوفرة في السوق المصري تتمتع بجودة عالية ويتم تصديرها إلى عدد كبير من الأسواق الخارجية، مشددة على أن حالات الغش، وإن وُجدت، تظل استثناءً لا يعبر عن القاعدة. للمزيد اضغط (هنا)

التموين: أكثر من 10 شوادر لبيع اللحوم في القاهرة استعدادًا لعيد الأضحى

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن جاهزية الوزارة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكّدًا توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأنواعها المختلفة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المنتشرة بجميع المحافظات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد. للمزيد اضغط (هنا)