التموين: أكثر من 10 شوادر لبيع اللحوم في القاهرة استعدادًا لعيد الأضحى

كتبت - داليا الظنيني:

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن جاهزية الوزارة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكّدًا توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأنواعها المختلفة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المنتشرة بجميع المحافظات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

وقال ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن الوزارة حرصت على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من اللحوم، سواء كانت مستوردة مثل اللحوم البرازيلية، أو محلية مثل لحوم الضأن البلدي.

وأوضح أنه تم تجهيز 21 شادرًا لبيع اللحوم على مستوى الجمهورية، من بينها أكثر من 10 شوادر داخل محافظة القاهرة وحدها، موزعة في مواقع حيوية لتسهيل الوصول إليها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الشوادر في العاصمة تشمل أماكن مثل هايبر الطيران، وسوق الألفي، ومجمع ثكنات المعادي، ومجمع التكامل، وشركة مصر للألبان، ومجزر البساتين، إلى جانب عدد من المنافذ الأخرى التي تستهدف خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضمان جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية.