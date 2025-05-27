وزير قطاع الأعمال عن افتتاح قصر غرناطة: حافظنا على الطابع التاريخي

كتبت - داليا الظنيني:

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر الجديدة كيان وطني حملت على عاتقها منذ نشأتها تطوير أرقى أحياء القاهرة، حي مصر الجديدة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها على يد البارون إمبان عام 1905، تحت شعار "مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد"، وأقيمت الاحتفالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز أصول الشركة وأكثرها تميزًا.

وأضاف "شيمي" في كلمته أن حي مصر الجديدة كان شاهدًا على رؤى عمرانية سباقة وعلى تخطيط حضري متقدم سبق عصره بسنوات طويلة، لافتًا إلى أن شركة مصر الجديدة عبارة عن صرح عريق أسهم بدور محوري في تشكيل ملامح العمران الحضاري لأكثر من قرن، 120 عامًا من الجهد والعطاء والرؤى والتخطيط والبناء، في ظل تحديات كثيرة وإنجازات أكبر.

وأوضح أن الشركة تتجه نحو التحول إلى كيان عقاري عملاق، قادر على المنافسة والتأثير في القطاع العقاري محليًا وعالميًا.

وفي هذا السياق، أعلن وزير قطاع الأعمال عن افتتاح قصر غرناطة، مشددًا على الحفاظ على الإرث التاريخي للقصر، مع تولي القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما أكد أن شركة مصر الجديدة ستتبوأ مكانة رائدة في مجال التطوير العقاري مستقبلاً، مما سيعظم من مواردها وموارد الدولة على حد سواء، مشيرًا إلى أن الشركة ستتبنى نموذج التنمية المستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن سعي الشركة الحثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تعظيم القيمة المضافة والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.

وجه محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في نهاية حديثه، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره الافتتاح الهام، مؤكدًا على الدور المحوري الذي قامت وتقوم به شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مسيرة التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.