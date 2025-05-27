يسري عبدالله ومحمود خير الله يناقشان "مرحلة النوم" لمحمد خير

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، ندوته النقدية لمناقشة رواية "مرحلة النوم" للكاتب محمد خير.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد محمود خير الله، وتدير الندوة القاصة هايدي فاروق.

وقد صدرت (مرحلة النوم) عن مؤسسة الكتب خان للنشر في القاهرة، وترجمها روبن موجر إلى اللغة الإنجليزية، وصدرت طبعتها المترجمة في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو ٢٠٢٥.

ومحمد خير شاعر، وقاص، وروائي مصري، له حضور بارز في الشعر، والسرد، ومن أهم أعماله الشعرية: "هدايا الوحدة"، "العادات السيئة للماضي"، وفي الرواية له: "سماء أقرب"، و"إفلات الأصابع".

وقد نال جائزة ساويرس الأدبية للشباب مرتين عن كتابيه القصصيين: "عفاريت الراديو" 2010، و"رمش العين" 2015.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، لتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.



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