أهم مشروع ثقافي.. زاهي حواس: العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أن العالم بأسره ينتظر بفارغ الصبر يوم 3 يوليو لمشاهدة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه "أهم مشروع ثقافي في القرن الـ 21".

قال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن جو روجان "لديه أجندة بأن من قام ببناء الأهرامات أشخاص من القارة المفقودة".

وأوضح أنه عمل على التأكيد له بأن الفراعنة هم من قاموا ببنائها، "وبالدليل العلمي بأسماء العمال داخل الهرم، ومقبرة العمال".

وتابع عالم المصريات الكبير أن المتحف المصري الكبير "قام بعمل الدعاية لنفسه"، مؤكدًا أن "العالم ينتظر يوم 3 يوليو لمشاهدة افتتاح المتحف".

وأشار إلى أن الجميع في العالم يعلم موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مما يعكس الأهمية الثقافية والحضارية لهذا الصرح الضخم.