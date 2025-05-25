محامي أسرة حفيد نوال الدجوي: الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد حمودة، محامي أسرة شريف الدجوي، إن الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال، لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية، مؤكدًا أنه تلقى تهديدات بالقتل قبل وفاته.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أحمد كان يدرس بالخارج وعُين في مؤسسة تعليمية، ولم يكن له أي تاريخ مرضي نفسي.

وأوضح حمودة، أن الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، تعاني من الخرف وضمور بالمخ وفق تقرير طبي، مشيرًا إلى أن النيابة لم توجه اتهامات لأسرة شريف الدجوي بسرقة أموالها.

وأشار إلى أن خلافات أسرية بدأت منذ عام ونصف، وأن أحمد اتُهم زورًا بالسرقة، مؤكدًا أن الراحل أبلغ عن تعقبه من سيارة مجهولة قبل وفاته.

وأكد أن التحريات الأولية استندت إلى معلومات من خصوم أحمد، مما قد يؤثر على دقتها، مستنكرًا فكرة أن شخصًا يخطط للانتحار بينما كان يجتمع بأصدقائه ومستشاره القانوني.

وأضاف أن وفاة أحمد لا تزال غامضة ويحددها تحقيق النيابة، مشددًا على عدم وجود أي دليل على سرقة أموال أو ذهب من الدكتورة نوال.