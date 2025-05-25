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ذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بالدرجات

09:37 م الأحد 25 مايو 2025
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث تكون ذروة الموجة الحارة، وتصل الحرارة على القاهرة لـ 40 درجة.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: "يوجد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح والسلوم، وسرعة الرياح 50 إلى 70 كم/س وترتفع الأمواج إلى 4 أمتار.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الموجة الحارة الصحراء الغربية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية
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