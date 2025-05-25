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الأعلى للإعلام: استدعاء الممثلين القانونيين لقناتي "الشمس" و"هي"

07:14 م الأحد 25 مايو 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثلين القانونيين لقناتي "الشمس" و"هي"، وذلك لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من وجود بعض المخالفات الخاصة بشروط الترخيص وعرض برامج طبية.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتنظيم نشاط صناع المحتوى، التقى الأمين العام للمجلس بفدوى أبو المواهب، وتضمن اللقاء اطلاعها على الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس لتنظيم النشاط الإعلامي.

وأبدت فدوى أبو المواهب، استعدادها لحذف أي محتوى مرئي أو مسموع قد يتضمن ما قد يساء فهمه أو تفسيره، مؤكدة على التزامها بكافة المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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الأعلى لتنظيم الإعلام قناة الشمس قناة هي عصام الأمير
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