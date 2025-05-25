اليوم.. الثقافة تطلق معرض الكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد شاكر:

تنطلق اليوم الأحد الدورة الرابعة من معرض الكتاب والحرف التراثية والبيئية، وذلك بمقر وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يقام المعرض على مدار ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة. حيث يتيح مجموعة متميزة من الكتب والمنتجات الحرفية للعاملين بالوزارات المختلفة.

وتقدم الهيئة من خلال المعرض باقة متنوعة من أحدث إصداراتها بأسعار مخفضة، من بينها: "أعلام الصحافة العربية" لأبو الحسن الجمال، "تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي" لجمال الدين الشيال، "حديث عيسى بن هشام" لمحمد المويلحي، إلى جانب أعمال عباس محمود العقاد وعميد الأدب العربي طه حسين، وكتب تراثية نادرة.

ويضم المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات كذلك ركنا خاصا للمشغولات اليدوية التي أنتجتها ورش الهيئة الفنية والحرفية، ويعرض مجموعة متميزة من الأعمال المصنوعة من الجلد الطبيعي والخرز وغيرها من المنتجات البيئية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام

رئيس الأركان يختتم زيارته إلى فرنسا.. تفاصيل ما حدث خلال الزيارة