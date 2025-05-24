رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة لمدة 3 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواءً شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ليصل ارتفاع الأمواج إلى (2-3م).

وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتابعت: تستمر هذه الأجواء شديدة الحرارة حتى يوم الإثنين 26 مايو ومن الثلاثاء 27 مايو تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام

رئيس الأركان يختتم زيارته إلى فرنسا.. تفاصيل ما حدث خلال الزيارة

رئيس الوزراء: تدشين خدمة الإسعاف البحري لأول مرة بمصر

وزير الصحة يعلن إطلاق تطبيق "اسعفني" لخدمات الإسعاف غير الطارئة