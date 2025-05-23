"الصحة": عيادات البعثة المصرية بالسعودية تستقبل 2785 حاجا

كتب-أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها عن تقديم الخدمات الطبية لـ 2785 حاجاً من خلال العيادات الخاصة ببعثة الحج الطبية، بالأراضي السعودية، بينهم 1628 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1157 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّه تمّ تحويل 52 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، حيث تلقوا الخدمة الطبية وغادروا المستشفيات، عدا 11 حالة تم حجزهم، ومنهم 8 حالات بالعناية المركزة، بالإضافة إلى إجراء تدخلات جراحية لـ8 حالات.

وتابع: أن الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس بعثة الحج الطبية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع فرق العمل التابعة للبعثة الطبية، شملت فرق الوقاية، والعيادات، والطوارئ، والمرور، والصيادلة، بهدف وضع خطط العمل التفصيلية، وتنسيق الجهود، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للحجاج، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة.

من جانبه، أكد رئيس البعثة، أهمية التواصل الجيد مع المرضى، والاستماع بعناية لشكواهم، وتوثيق بياناتهم الصحية لمتابعتهم في أماكن إقامتهم، مشيراً إلى أنه يتم إرسال فريق طبي لمقر إقامة المريض حسب كل حالة، لإجراء الكشف الطبي والاطمئنان على حالته، لافتا إلى عقد 384 ندوة تثقيفية توعوية لـ8 آلاف و696 حاجا لتوعيتهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء المناسك حتى عودتهم للأراضي المصرية سالمين.

يشار إلى أن البعثة تعاملت مع عدد من الحالات الطارئة، من بينها حالة حاج أُصيب بهبوط حاد، وتبين بعد الفحص حاجته إلى إجراء قسطرة قلبية، والتي تم تنفيذها على الفور، مع متابعة حالته بالمستشفى عبر فريق المرور الطبي، كما تم التعامل مع حالة أخرى لمريض يعاني من انسداد مراري، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

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