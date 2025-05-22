النقل: توقيع عقد تنفيذ البنية الأساسية لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي "المقاولون العرب" و"حسن علام للإنشاءات".

وقد وقع العقد، الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس السيد الوزير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وحسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات.

وأكد وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ عدد من مشروعات النقل الجماعي الأخضر بمحافظة الإسكندرية، باعتبارها ثاني المحافظات الأكثر ازدحامًا بالسكان، بهدف تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، وتحسين جودة الحياة البيئية والحضرية بالمحافظة.

وأضاف أن المشروع يعد من المشروعات القومية الكبرى التي تُنفذ بأيادٍ مصرية وطنية، مشيرًا إلى أن الخط الجديد للترام بعد إعادة تأهيله سيبلغ طوله 13.2 كم، ويضم 24 محطة موزعة بين (5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي).

وسيمتد الخط من محطة فيكتوريا وحتى منطقة الرمل، مرورًا بعدة محطات رئيسية تشمل: سان استيفانو، جانكليس، الوزارة، رشدي، مصطفى كامل، سيدي جابر، سبورتنج، الإبراهيمية.

وأشار إلى أن الترام الجديد سيتكامل مع مشروع مترو الإسكندرية من خلال الربط بمحطتي "فيكتوريا" و"سيدي جابر"، بما يحقق منظومة متكاملة للنقل الجماعي بالمحافظة.

وأوضح الوزير، أن إعادة تأهيل ترام الرمل سيسهم في تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة، نتيجة لرفع سرعة التشغيل من 11 كم/ ساعة إلى 21 كم/ ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، فضلًا عن رفع القدرة الاستيعابية لنقل الركاب من 4700 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 13800 راكب/ ساعة/ اتجاه.

كما كشف الوزير، عن أنه تم التعاقد في يونيو الماضي مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية لتصنيع وتوريد 30 وحدة ترام لصالح المشروع، حيث تُجرى حاليًا أعمال التصميمات الخاصة بالوحدات المتحركة.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن هذا التوقيع يأتي بعد أيام قليلة من توقيع عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو (بواقع 189 عربة) لصالح مشروع مترو الإسكندرية، الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بطول 21.7 كم من محطة أبو قير حتى محطة مصر، ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء منظومة نقل جماعي خضراء وصديقة للبيئة بمدينة الإسكندرية.

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