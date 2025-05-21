أولياء أمور يشكون صعوبة امتحان الكيمياء "إنجليزي" ثانية ثانوي

كتب- أحمد الجندي:

اشتكى أولياء أمور طلاب بالصف الثاني الثانوي صعوبةَ امتحان مادة الكيمياء باللغة الإنجليزية، وعدم دقته في الترجمة؛ ما أثار جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط التعليمية.

وجاءت الانتقادات من خلال "جروب حوار مجتمعي في التعليم"؛ حيث أبدى عدد من أولياء الأمور استياءهم من مستوى الامتحان، مشيرين إلى أنه لم يكن مناسبًا لمستوى الطلاب، وحملت النماذج عدة أخطاء لغوية وفنية.

قالت إحدى أولياء الأمور إن امتحان الكيمياء بمنطقة غرب القاهرة جاء بنماذج مليئة بالأخطاء، مضيفةً: "الامتحان يشبه النماذج الأجنبية المترجمة ترجمة حرفية غير دقيقة، ويبدو أن مَن وضع الأسئلة لم يقم بحلها قبل الطباعة، وكان من الأفضل تجنب الترجمة عبر أدوات مثل Google Translate؛ لأنها تسببت في أخطاء كبيرة خصوصًا لطلاب اللغات".

وطالبت إحدى الأمهات بضرورة وجود تنسيق مسبق بين موجهي المواد باللغة العربية وموجهي اللغات قبل إعداد الامتحان، مؤكدةً أن "موضوع ترجمة الامتحانات يحتاج إلى مراجعة دقيقة؛ لضمان فهم الأسئلة بالشكل الصحيح من قِبل جميع الطلاب".

وأشارت ولي أمر أخرى إلى أن هذه المشكلة تتكرر سنويًّا، قائلةً: "كل عام نواجه امتحانات طويلة تحتوي على أسئلة معقدة، بالإضافة إلى الترجمة غير الدقيقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي على الطلاب وإهدار مجهودهم طوال العام".

وعلقت إحدى أولياء الأمور على امتحان مادة الفيزياء، الذي أُجري في نفس اليوم، مشيرةً إلى أن الطلاب في بعض المدارس بمحافظة القاهرة استلموا أوراق الامتحان بعد بدء الوقت الرسمي بـ10 دقائق، ووصفت الامتحان بأنه "غريب وطويل بشكل غير معتاد".

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بضرورة مراجعة آليات إعداد امتحانات المواد المترجمة؛ خصوصًا العلمية منها، مع مراعاة الفروق اللغوية بين الطلاب في المدارس الرسمية واللغات؛ لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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