رئيس "مستقبل مصر": نستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان بحلول 2027

كتب- محمد أبو بكر:

قال العقيد الدكتور بهاء محمد الغنام، رئيس جهاز مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، إن مصر كانت ولا تزال مهدًا للصناعة والزراعة والحضارة، مستشهدًا ببراعة المصري القديم في نسج الكتان.

وأضاف "الغنام"، أنه لا زراعة بلا صناعة ولا صناعة بلا زراعة، واليوم تعلوا كل الرايات بتغلب مصر وشعبها على كل الصعاب؛ إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولة من مدينة مستقبل مصر الصناعية وصوامع تخزين الغلال والحبوب الاستراتيجية.

وأوضح رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الاقتصاد العالمي مر بأزمات منها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الانتاج واضطراب التجارة العالمية، وتأثر الاقتصاد المصري.

وأكد، أن التحديات الجيوسياسية واقتصادية وإقيليمية ولدت رؤية حاسمة وداعمة تتحدث عن مفهومها وهو الأمن الغذائي بمفهومها الواسع، ومؤشرات الأمن الغذائي لمصر تحتل المرتبة 66 وأمريكا الـ11 واستراليا المرتبة الـ34 وفنلندا الأولى، وفكرة الأمن الغذائي بمفهومه الواسع والشامل ليس له علاقة بوجود اكتفاء ذاتي، بل مواجهة الصعباب والتحديات والقدرة والموارد والتغلب على الصعاب وإعادة صياغة المنظومة بأكلمها.

وأشار إلى أننا أمام قطاع واعد ونموذج تنموي، واشتغلنا الأول بنظام النمو الغير متوازن، والنمو غير متوازن أننا نتكلم على قطاع واعد مثل قطاع الزراعة وجر كل هذه القطاعات الاقتصادية واشتغلنا عليه، وبقينا النهاردة بنشتغل في التصنيع الزراعي والتجارة الداخلية والثروة الحيوانية والداجنة والاستثمار والتنمية العمرانية وإعادة استغلال الأصول.

وتابع: بالنسبة للزراعة، نستهدف 4.5 مليون فدان، ونعمل بنظام النمو الغير متوازن، وهو ما جعلنا نتوسع بقوة لجر كل الأنشطة الاقتصادية، ونتحدث عن مساحة 9 ونصف مليون فدان كانت موجودة في مصر ونستهدف 13 ونصف مليون فدان في 2027، وهذه الزيادة ليست 4 ونصف مليون فدان، ولما نيجي نتكلم عن المساحة المحصولية بنتكلم في 6 مليون فدان، وجودة التربة كذلك، وإدارة الري أو الري الحديث كذلك.

وأكمل: من 2018 كنا 30 ألف فدان، و2021 كنا 1.6، وعندنا مساحة هتدخل من الدلتا الجديدة 800 ألف فدان استصلاح في أكتوبر المقبل وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وأكمل: لما نيجي نتكلم عن الدلتا الكبيرة نتكلم عن التحدي الكبير اللي وجه به الرئيس السيسي، وفكرة إننا نعمل محطة المعالجة للصرف الزراعي ومياه الصرف الزراعي، وعندنا 2.2 مليون فدان بجانب المسار الشرقي اللي جاي من نهر النيل، وبنتكم عن المنيا وبني سويف والسادات وهو مشروع واعد جدًا.

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