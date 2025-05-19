10 صور ترصد تفقد سويلم أعمالَ صيانة رفع كفاءة خزان أسوان

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ثاني أيام زيارته لمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، خزان أسوان؛ للاطمئنان على أعمال الصيانة الجارية بالخزان، والتي تشمل صيانة البوابات وأعمال الجسات بجسم الخزان .

واستعرض سويلم أعمال صيانة بيزومترات خزان أسوان، وكذلك أعمال الصيانة الدورية للبوابات لضمان سلامة تشغيلها في حالات التشغيل والطوارئ، ومراجعة أنظمة تشغيل البوابات، وتطهير مسارات المياه لضمان مرور التصرفات خلف خزان أسوان، بالإضافة إلى إجراء المعاينات اللازمة للخزان، وأعمال صيانة وتأهيل شباك الحماية؛ نظرًا لوظيفته المهمة في ضمان سلامة الخزان .

ووجَّه الوزير هيئة السد العالي وخزان أسوان بضرورة الاستمرار في متابعة كل أعمال الصيانة الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإنهائها على الوجه الأمثل .

وأكد سويلم أهمية أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة كل مكونات الخزان والمنشآت الملحقة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الفنية تقوم بجهود متواصلة باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة وسلامة جميع البنى والمنشآت المرتبطة بالخزان، بما يُحقق أعلى درجات الأمان في التشغيل، ويُطمئن المواطنين إلى سلامة هذا المرفق الحيوي الذي يُعد من أهم منشآت إدارة الموارد المائية في مصر .

ويأتي هذا الاهتمام في إطار الحفاظ على هذا الصرح التاريخي الذي تم إنشاؤه عام ١٩٠٦، وشهد على مدى أكثر من قرن من الزمان تطورات مهمة؛ أبرزها تعليته مرتَين في عامَي ١٩١٢ و١٩٢٦، مما أسهم في تعزيز قدرته على تنظيم مياه النيل وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وترسيخ مكانته كركيزة أساسية في منظومة الموارد المائية بمصر .