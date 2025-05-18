المفوضية: 970 ألف لاجئ مسجل في مصر معظمهم سودانيون ونواجه نقصًا حادًا في التمويل

كتب- حسن مرسي:

كشفت كرستين بشاي، مسؤولة التواصل بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أن المفوضية تقوم بتسجيل طالبي اللجوء في مصر نيابة عن الحكومة المصرية، وذلك وفقًا للمواثيق الدولية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن مصر تستضيف حاليًا نحو 970 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، يشكل السودانيون منهم النسبة الأكبر بواقع 72%، يليهم السوريون بنسبة 17%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على جنسيات أخرى من لبنان والعراق وليبيا.



وأشارت بشاي إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستضيفة للسودانيين، خاصة بعد تدفق أعداد كبيرة منهم عقب اندلاع الحرب في السودان عام 2023، حيث وصل حوالي مليون ونصف سوداني إلى مصر منذ ذلك التاريخ. ومع ذلك،

وأكدت أن ليس كل المتواجدين من السودانيين على الأراضي المصرية ينطبق عليهم صفة لاجئ، وأن المفوضية تتعامل فقط مع الأرقام المسجلة لديها، بينما تتولى الحكومة المصرية ومفوضية الهجرة التعامل مع البقية.

وأوضحت مسؤولة التواصل أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست جهة مانحة بشكل مباشر، بل يقتصر دورها على مطالبة الجهات المانحة بتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين، وتقوم المفوضية بتوزيع هذا التمويل.

وكشفت عن وجود نقص حاد في التمويل خلال عام 2025، حيث طالبت المفوضية بـ 137 مليون دولار، ولم يصل منها حتى الآن سوى حوالي 38 مليون دولار فقط.

ولفتت إلى أن إجمالي التمويل الذي تلقته المفوضية للإنفاق على اللاجئين على مستوى العالم خلال الفترة الحالية بلغ 5 مليارات دولار فقط.

وأكدت بشاي أن المفوضية تستقبل يوميًا أكثر من 3 آلاف لاجئ جديد، وأن الدعم الحالي المقدم يركز على الفئات الأكثر ضعفًا في ظل محدودية الموارد.

وطمأنت مسؤولة التواصل بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، بأن عملية تسجيل اللاجئين وتقنين أوضاعهم وتسجيل إقامتهم في مصر مستمرة، وأن مكاتب المفوضية مفتوحة لاستقبالهم.