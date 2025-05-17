"محدش يقدر على مصر".. وزير الرياضة: الرئيسي السيسي أولى الشباب اهتمامًا غير مسبوق

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع الشباب على رأس أولويات الدولة المصرية، إيمانًا منه بأنهم عماد الوطن وثروته الحقيقة وأساس الانطلاق نحو المستقبل في طريق بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال ختام الملتقي الثاني للهجرة غير الشرعية، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، بمدينة بورسعيد، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ووزير العمل محمد جبران، ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبدالعزيز وكيل وزارة الشباب، إلى جانب الإعلامي علاء خليل والمحاسب محمد شحاتة والمحاسب شريف النسيرى أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد الوزير بدو اتحاد شباب المصريين في دعم الشباب المصري داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج كيان وطني واعد، يجسد الروح والإرادة المصرية في كل مكان بالعالم.

جاء ذلك خلال ختام الملتقي الثاني للهجرة غير الشرعية ، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، ببورسعيد والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب، بحضور وزير العمل محمد جبران، ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبدالعزيز وكيل وزارة الشباب، إلي جانب الاعلامي علاء خليل والمحاسب محمد شحاتة والمحاسب شريف النسيرى أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج.

كما رحب الدكتور أشرف صبحي، بوزير العمل محمد جبران قائلا:" أتقدم بأسمى معاني الترحيب بوزير العمل أخي و صديقي، وقد قمنا بالتنسيق معا في تأهيل الشباب لسوق العمل".

ووصف الدكتور أشرف صبحي، محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي، قائلا:" المحب محب.. فهو كتلة أخلاق تسير على الأرض.. ملاك يحفظ الحقوق.. ورجل ذو وطنية جامحة، تعرفت عليه خلال قيادته للمنطقة الجنوبية، في عمل إنساني خلال حفل تجهيز عرائس، كل التحية والتقدير له".

وتابع وزير الشباب: "هناك التزام بين البرلمان ووزارة الشباب والرياضة، وأحسد علي فترة وجود الدكتور محمود حسين كرئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وقد حققنا المعادلة الصعبة، وعملنا علي تطوير قطاع الشباب"، مضيفا:" كل الشكر لصاحب فكرة تكوين الاتحاد، الدكتور محمود قال علي الفكرة.. وبدأنا نسير بخطوات ثابتة حتي أصبح الحلم واقع وخرج الكيان العملاق للنور، فكل الدعم لهذا الكيان الوطني".

وأوضح الوزير، أن مصر نسيج واحد لا يتجزأ، مضيفا:" محدش يقدر علي مصر مهما كانت المحاولات، ففي الأزمات كان المصريون مسلمون ومسيحيون يدا واحدة، فكل الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية".

وأشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة، حريصة علي تأهيل الشباب لسوق العمل محلياً ودولياً، فضلا عن تعزيز دور مراكز الشباب والمدن الشبابية في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الوزرات المعنية واتحاد شباب المصريين بالخارج.

وشدد الوزير علي أن اتحاد شباب المصريين بالخارج، يلعب دورا محوريا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وتقف في طليعة الصفوف في مواجهة التحديات بل وتعمل علي إيجاد حلول لها، لافتاً إلي أن الوزارة ستظل داعمة للشباب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي.

وتابع: "إحنا مسئولين عن تأهيل وتطوير الشباب وأفكارهم، وعاوزين نشوف التجارب الناجحة مثل الدكتور محمود حسين"، متابعا:" انت لو نجار مسلح وناجح في شغلك دا معناه نجاح للدولة".

وأشار إلي أن أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، ينفقون من جيبهم الخاص لخدمة أهداف الاتحاد.

وأردف وزير الشباب والرياضة: "محدش هيخرج من البلد إلا إذا كان مؤهل وبطريقة قانونية وشرعية"، مضيفًا:" شباب مصر في الداخل والخارج تقف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتقول:" كلنا معاك يا ريس".