رئيس "الرقابة الصحية" يشهد تخريج الدفعة الثانية لبرنامج "GAHAR EGYCAP"

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم وتمكين الكوادر الصحية، ونقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من قدرة العاملين في القطاع على مواكبة متطلبات الجودة والتحسين المستمر، ويضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة للمرضى.

جاء ذلك خلال حضور طه تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "GAHAR EGY-CAP" والتي ضمت 57 متدربا من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، بتخصصات متنوعة شملت: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، وأطقم التمريض، تم تأهيلهم علميا وعمليا للعمل في مجال تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن البرنامج التدريبي "GAHAR EGY-CAP"، والمعتمد من المجلس الصحي المصري، يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل المنظومة الصحية في مصر، لما يوفره من محتوى علمي متطور يواكب المعايير العالمية، ويسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة جهود التميز المؤسسي داخل منشآتهم.

كما توجه الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بخالص التهنئة للخريجين، مؤكدا على أنهم يمثلون قادة المستقبل نحو توفير الأمان الصحي في مصر، وشركاء فاعلين في تحقيق رؤية الهيئة نحو منظومة صحية متكاملة تركز على رضا وسلامة المرضى.

من جانبهم، أعرب خريجو البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على ما وفرته من محتوى تدريبي شامل، وبيئة تعليمية محفزة، ودعم مستمر طوال فترة التدريب، مؤكدين أن المشاركة في البرنامج تعد نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية، لدورها في تعزيز معارفهم ومهاراتهم التطبيقية، ومنحتهم الثقة في أداء مهامهم على أسس علمية ومنهجية حديثة.

وعلى هامش المؤتمر، قام رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتسليم شهادات الاعتماد لـ82 منشأة صحية نجحت في استيفاء وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن "GAHAR"، والمعتمدة دوليا من منظمة "الإسكوا"، في خطوة جديدة تعكس التزام الهيئة بدورها في تعزيز جودة الرعاية الصحية بمصر ، وتوسيع نطاق المنشآت المعتمدة بمختلف القطاعات والمحافظات.

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