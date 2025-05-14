"زراعة النواب" توافق على موازنة مديريات الطب البيطري للعام المالي الجديد

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026 في ما يخص مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية.

واستعرض رؤساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت في سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين؛ مما يعيق أداء دورها في رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة؛ حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، وتسريع إجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين.

وطالب رؤساء المديريات، خلال الاجتماع، بتطوير إدارة المجازر عن طريق إسنادها إلى القطاع الخاص، وتوحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية؛ لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطريين على برنامج "حياة كريمة" التي أنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالٍ، وتوفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية؛ خصوصًا في محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحي، وزيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات في أسعار الوقود، وتعظيم موارد المجازر بإدخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.

وعقَّبَ حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلًا: "تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطري ورفع كفاءة الوحدات البيطرية، لتفعيل دورها في برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، وزيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتي بنحو 33 مليون جنيه؛ لاستخدامها في دعم تجهيزات مديريات الطب البيطري، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة".

وأعلنت الدكتورة أمل علي عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشاري مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند شراء المواد البترولية في ضوء ارتفاع الأسعار.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 في ما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.

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