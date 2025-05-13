"رد الجميل".. وزير الشباب للنواب: سأدعمكم قبل الانتخابات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إن الطلبات الكثيرة التي يتلقاها من أعضاء البرلمان (النواب والشيوخ) تهدف جميعها إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس لها أية طلبات شخصية.

وأكد "صبحي" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أنه لم يتلق أي طلبات شخصية من النواب طوال فترة توليه الوزارة مؤكدا وجود فجوة بين المشروعات المطلوب تنفيذها والمخصصات المالية المتاحة، موضحًا أنه لسد هذه الفجوة تم اللجوء إلى القطاع الخاص مع مراعاة الحقوق المجتمعية، وذلك من خلال تخصيص عدد ساعات لاستخدام النادي من قِبَل الأعضاء بشكل شخصي.

وأضاف الوزير: "سأقدم دعمًا أكبر للنواب قبل الانتخابات"، معتبرًا أن هذا رد للجميل لدعمهم المستمر للوزارة على مدار السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن حجم الموازنات الحكومية يبلغ 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى 24 مليار جنيه من القطاع الخاص، و٤ مليار جنيه لمراكز الشباب، و٨ مليار جنيه للأندية، لكنه نبه إلى ضرورة عدم الاعتماد الكامل على الدعم الوزاري.