الحكومة تبحث تحسين الصورة البصرية والمظهر الجمالي لشوارع مصر الجديدة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومشاركة عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، وقيادات وزارة التنمية المحلية، ورئيس حي مصر الجديدة.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لنتائج الزيارة المفاجئة التي أجرتها خلال شهر أبريل الماضي لحي مصر الجديدة استجابة لشكاوى المواطنين ورصد عدد من الإشغالات للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش غير المرخصة وتكليف وزيرة التنمية المحلية لقطاع التفتيش والرقابة بالمرور اليومي والمتابعة لتلك المنطقة بالتنسيق مع حي مصر الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي أعدها المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز لتنسيق الحضاري، والتي تساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة ومن بينها شوارع (الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقاني - إبراهيم باشا) بما يساعد في القضاء على أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وإعادة الانضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة في الحفاظ على الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أي تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري والجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى حرص محافظة القاهرة على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة والقضاء على أي مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي لأي إشغالات تتسبب فيها المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية المختلفة لدراسة المقترحات والأفكار وعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.

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