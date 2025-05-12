أبو الغيط: لا أحد يفهم ترامب وأتطلع لوقف إطلاق النار بغزة خلال زيارته

كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يمكن لأي سياسي أو خبير في العلاقات الدولية أن يتنبأ بما سيصدر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، والتي تبدأ الثلاثاء.

وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إنه راقب ترامب "بإمعان شديد" خلال فترتيه الرئاسيتين، وتوصل إلى قناعة مفادها أنه "لا ينبغي لأي سياسي أو مشتغل بالعلاقات الدولية أن يتصور أو يزعم أنه قادر على فهم ما يمكن أن يصدر عن ترامب من نوايا وأفكار ومبادرات. لا شيء ينبغي توقعه، وينبغي في المقابل توقع كل شيء".

وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن تثمر زيارة ترامب عن فرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: "أملي كبير أن يفرض ترامب وقف إطلاق النار في غزة كنتيجة مباشرة لزيارته للمنطقة، وأملي كبير في المضيفين أن يسعوا لإقناعه وتلقينه بظروف المنطقة، وبالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، وبالتهديدات التي يمكن أن تصيب المنطقة برمتها جراء هذا التوحش والأداء الإسرائيلي غير المسبوق".

ونوّه أبو الغيط إلى ضرورة "مراقبة نتائج زيارة ترامب بكل عناصرها" لمعرفة "ماذا سيقدم للعرب، وماذا سيقدم العرب له؟"، مضيفًا: "لا ينبغي الإسراع في التوقعات".