مصدر لـ "مصراوي": حملات تفتيش لمراجعة تراخيص المحلات

كتب- محمد نصار:

قال مصدر حكومي مطلع، إن المحافظات على مستوى الجمهورية تكثف، في الفترة الحالية، من جهودها التفتيشية على المحلات المختلفة من أجل متابعة مدى الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المطلوبة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه المخالفات ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها غلق وتشميع المحال التجارية المخالفة.

وأشار المصدر، إلى أن ملف التراخيص وتوفيق الأوضاع من بين الملفات الرئيسية التي يتم الاحتكام إليها في تقييم أداء المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن.

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