خط الرورو.. محور لوجستي جديد يدعم الصادرات ويعزز الربط مع أوروبا

كتب- محمد نصار:

في خطوة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها للأسواق الأوروبية، تم تشغيل خط "الرورو" البحري بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي، وانطلقت أولى رحلاته يوم 28 نوفمبر 2024.

ويُعد هذا الخط أحد مشروعات وزارة النقل لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا وأفريقيا.

أهداف الخط البحري

1- دعم زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية.

2- تيسير حركة التبادل التجاري مع أوروبا، وخاصة المنتجات سريعة التلف كالفاكهة والخضروات، باستخدام شاحنات مبردة وجافة.

3- تقليل تكلفة الشحن وفترة الوصول للأسواق الأوروبية.

4- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، من بينها أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

مزايا تشغيل خط الرورو

1- المعاملة بالمثل بين الميناءين في الرسوم والحوافز التشغيلية.

- تخفيض رسوم الميناء من 26,050 دولار إلى 3,250 دولار للرحلة (بنسبة خصم 88%).

- تخصيص مساحة 35 ألف م² بميناء دمياط لصالح المشروع، مع توفير خدمات البنية التحتية وتكنولوجيا الفحص المتقدمة.

- خطاب ضمان حكومي لصالح الجمارك، وجهاز فحص X-Ray مخصص للخط.

2- الربط الإلكتروني والتنسيق الجمركي

- تنفيذ منصة رقمية متكاملة تربط بين ميناء دمياط والمنصة الخاصة بميناء تريستا.

- نظام إلكتروني لتبادل بيانات الشحنات والمستندات بين الجمارك المصرية والإيطالية، باستخدام تكنولوجيا معتمدة من الأمم المتحدة.

- استخدام تقنية RFID لمراقبة الأقفال الإلكترونية على الحاويات، والإنذار في حال تغير الحرارة أو فتح الحاوية.

3- التعاون الجمركي وتيسير الإجراءات

- توقيع مذكرة تفاهم جمركية بين مصر وإيطاليا، ضمن منحة توأمة من الاتحاد الأوروبي.

- إصدار منشور جمركي خاص بخط الرورو لتسهيل الفحص والإفراج الجمركي، خاصة للحاويات المبردة.

- السماح بتواجد 11 سائقًا كحد أقصى على متن السفينة خلال الرحلات.

إجراءات داعمة لتشغيل الخط

1- انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، ما ساهم في حل مشكلات اللوحات المعدنية وتنظيم النقل البري.

2- تخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى 100 دولار فقط بدلاً من 300 و350 دولار.

3- تسهيلات للسائقين الأجانب لدخول مصر، وتخصيص مكتب بوزارة الداخلية داخل ميناء دمياط لتغيير اللوحات.

4- اعتماد مواصفات إيطالية لمعدات إطفاء الحرائق على متن الشاحنات.

مواعيد تشغيل الخط (أسبوعيًا):

- الخميس 3:00 مساءً: وصول السفينة إلى ميناء دمياط من تريستا.

- الجمعة 10:00 صباحًا: مغادرة السفينة من دمياط إلى تريستا محمّلة بالبضائع المصرية.

- الاثنين 10:00 صباحًا: وصول السفينة إلى ميناء تريستا.

- الاثنين 6:00 مساءً: مغادرتها عائدة إلى ميناء دمياط.

وسيتم نقل المنتجات المصرية بعد وصولها إلى ميناء تريستا عبر قطار مخصص إلى ميناء روتردام الهولندي، ثم توزيعها إلى دول مثل هولندا، إنجلترا، وبلجيكا.

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