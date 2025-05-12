حملة مكبرة لضبط المخالفين وسارقي الكهرباء بمزارع رمانة وبئر العبد بشمال سيناء

كتب- محمد صلاح:

قادَ المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حملةً مكبرةً بمزارع رمانة وبئر العبد بشمال سيناء؛ استمرت أكثر من عشر ساعات، وتم فصل التيار الكهربائي عن كل الأماكن التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية بعد تحرير المحاضر اللازمة لها؛ حفاظًا على أموال الشركة.

وتفقد أبو وردة المشروعات التنموية والقومية التي تقوم الشركة بتوصيل الكهرباء لها في نطاق هندستَي رمانة وبئر العبد، بشمال سيناء.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أعمالَ توصيل الكهرباء لعدد كبير من محطات المياه التي يتم إنشاؤها في شمال سيناء، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة بشمال سيناء.