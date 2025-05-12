إعلان

حملة مكبرة لضبط المخالفين وسارقي الكهرباء بمزارع رمانة وبئر العبد بشمال سيناء

02:10 م الإثنين 12 مايو 2025

حملة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

قادَ المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حملةً مكبرةً بمزارع رمانة وبئر العبد بشمال سيناء؛ استمرت أكثر من عشر ساعات، وتم فصل التيار الكهربائي عن كل الأماكن التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية بعد تحرير المحاضر اللازمة لها؛ حفاظًا على أموال الشركة.

وتفقد أبو وردة المشروعات التنموية والقومية التي تقوم الشركة بتوصيل الكهرباء لها في نطاق هندستَي رمانة وبئر العبد، بشمال سيناء.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أعمالَ توصيل الكهرباء لعدد كبير من محطات المياه التي يتم إنشاؤها في شمال سيناء، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة بشمال سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سارقي الكهرباء مزارع رمانة بئر العبد شمال سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"