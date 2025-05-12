"سلامة الغذاء": 5040 رسالة غذائية مصدرة لـ1260 شركة والإفراج المؤقت عن 1178 رسالة

كتب- أحمد الجندي:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 16 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 3 – 9 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة وهي أنشطة إدارات الهيئة المختلفة حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 4 مأموريات رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 4 مصانع بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 39 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 2921 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1447 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5040 رسالة بنحو 251 ألف طن لعدد 1260 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 14 ألف طن ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 53 صنف بنحو 80 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 46 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 27 صنف بنحو 70 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وإيطاليا والعراق أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 190 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 940 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 800 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 700 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 940 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2255 رسالة بنحو 340 ألف طن لعدد 1100 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 406 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها بلغاريا، اندونيسيا والبرازيل.

ومازال ميناء الاسكندرية يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 812 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 450 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 320 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ (إفراج مؤقت) 1178 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 205 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 78 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 119 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 68 منتجًا و7 شركات ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 236 منتجًا جديدًا، وأصدرت 25 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 144 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغردقة، الوادي الجديد وبور سعيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 95 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، أسيوط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، دمياط، الاسماعيلية، قنا، سوهاج وأسوان.

وبناءً على تلك المأموريات بلغ عدد السلاسل التجارية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2109 فرع لعدد 54 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 577 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 537 معاينة، فيما استوفت 322 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، البحيرة، المنيا، جنوب سيناء، البحر الأحمر وقنا.

وتم تسجيل 25 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1317 مخزنًا، فيما تم استيفاء 3 منشآت وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 46 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1565 منشأة، كما أصدرت الهيئة 1047 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 357 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الفيوم، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 61 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، السويس، أسوان، بور سعيد وجنوب سيناء، وتم تسجيل 8 مطاعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، قنا ومرسى مطروح، وتم تسجيل 2 وحدة طعام في محافظتي أسيوط وسوهاج.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 443 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 17 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 41 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء خلال الأسبوع الماضي.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة مأموريات حصر على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة الجيزة، وذلك لتعريف وتوعية القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء وانتاج غذاء آمن.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 7 مأموريات رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات القاهرة، الشرقية، الاسكندرية والقليوبية.

كما تم تسجيل 5 منشآت حديثة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 654 منشأة، فيما تم استيفاء 12 منشأة وإدراجها بالقائمة المعتمدة ليصل عدد المنشآت المستوفاة للاشتراطات إلى 70 منشأة، من بينها منشأة خاصة بانتاج خام البلاستيك PET وذلك حرصًا على تتبع العملية الانتاجية منذ بدايتها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 10 حملات تفتيشية موسعة على 60 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 ألف عبوة شوكولاتة مجهولة المصدر، 700 كجم خل غير مطابق للمواصفات.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 12 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 12 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (دواجن، ألبان، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 14 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر عدة حملات تفتيشية على عدد 16 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات تظهر عليها علامات الفساد الظاهري وتغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ( كبدة، توابل، صلصة طماطم) وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء واتباع الاشتراطات الواجبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 8 حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية، كما قام الفرع بتنفيذ 3 حملات تفتيشية على الأسواق المحلية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن و 650 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة (سجق، كبدة، فسيخ، مخللات، أجبان، شوكولاتة).

فيما قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة جنوب سيناء بتنفيذ 3 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر ضبط 560 زجاجة مشروب غازي منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى مواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخبوزات، مقرمشات)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع محافظة بورسعيد بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية ، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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