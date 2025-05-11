رئيس الوزراء يتابع جُهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمُتابعة جُهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومسؤولو عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بهدف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية مُتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يحقق الأهداف المرجوة ويعكس التزام الحكومة بإجراء عملية إعادة الهيكلة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قيام اللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بمُتابعة جهودها لتقييم الخطوات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يتوافق ويتكامل مع جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، جهود الوزارة لمتابعة الإجراءات اللازمة ماليًا لهيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور حسين عيسى، نتائج المُشاورات والدراسة التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية في إطار مساعيها لهيكلة الهيئات الاقتصادية والخطوات الواجب اتخاذها خلال المرحلة المُقبلة.

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