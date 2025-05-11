رئيس "النواب" يحيل "العلاوة الدورية" وقرارات جمهورية إلى اللجان المختصة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروعَي قانونَين مُقدمَين من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس، للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمنت الإحالات قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، بشأن الموافقة على بروتوكول 2 ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة؛ لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

"أحيلت إلـى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية".

مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة :

1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

"أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشؤون الصحية، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة".

2- مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

"أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية".

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