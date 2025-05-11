خالد منتصر يكشف مستجدات الوضع الصحي للأديب صنع الله إبراهيم

كتب- محمد شاكر:

طمأن الدكتور خالد منتصر، الطبيب والكاتب، متابعيه، على جودة الرعاية الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بعد دخوله مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال الدكتور خالد منتصر، في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "كنت أول مَن كتب عن ضرورة الاهتمام بحالة المبدع الكبير صنع الله إبراهيم، وتواصلت مع صديقي وزميل دفعتي د.حلمي الغوابي، مدير مستشفى وادي النيل، فأوضح لي أن معهد ناصر الذي استقبل حالة كاتبنا الكبير هو من أفضل الجهات التي تتعامل مع مثل هذه الحالة".

وأضاف منتصر: "أنا متفهم لكل القلق على الأستاذ صنع الله، وأنا قلق وحزين وكلي أمل أن يعود إلينا سليماً معافى؛ لكني غير متفهم للحملة غير المبررة من بعض المثقفين على وزيرَي الثقافة والصحة، تواصلت معهما ومع المستشفى وعرفت أبعاد الحالة بالتفصيل".

وتابع الدكتور خالد منتصر: "بالفعل الحالة طبيًّا في منتهى التعقيد، وجراحة كسر الحوض تحتاج قبل التدخل أن يكون المريض مستعدًّا لجراحة كبيرة بهذا الحجم، لكن للأسف هناك بعض المتاعب التي تؤجل التدخل وتمنعه حاليًّا؛ مثل نزيف الجهاز الهضمي، والذي استدعى منظار قولون، لكنه تأجل لضبط الارتفاع الشديد بالضغط".

وواصل الدكتور خالد منتصر: "هو يتلقي كامل الرعاية الطبية وفي غرفة خاصة، ومعه ممرضة خاصة؛ ولكن توجد مشكلات صحية عديدة، ومشكلات بالكليتَين والضغط والقلب، وارتفاع بنسبة الصديد بالبول، وتم بالفعل عمل منظار علوي ومسح ذري علي الكليتَين وأخذ مزارع، وجار تحسين حالته الصحية لإجراء جراحة تغيير المفصل، وهو بالفعل يتلقى كامل الرعاية الطبية، ووزير الصحة يطمئن نفسه على الحالة يوميًّا، وهذا عرفته من المقربين؛ أتمنى عدم التحامل والنظر للأمر بموضوعية".

واختتم الدكتور خالد منتصر منشوره، قائلًا: "كلنا ننتظر بإذن الله الأستاذ صنع الله بيننا بكل حيويته المعهودة، وإبداعه المتدفق، وأتمنى تجاوز تلك المشكلات الصحية للتدخل الجراحي؛ لأن هناك مشوارًا طويلًا من العلاج الطبيعي بعد تلك الجراحة الصعبة، وأثق في فريق معهد ناصر لجراحة العظام، لكني أتمنى فقط تعاون فريق من أساتذة قصر العيني أو عين شمس مع فريق معهد ناصر عند الاستقرار على ميعاد الجراحة؛ ليس من باب قلة الثقة، ولكن من باب الكونسلتو".

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