الإيجار القديم.. أحمد موسى: المحكمة الدستورية لم تنص على طرد المستأجر

كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى على ملف الإيجار القديم الشائك، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدولة من أجل التوصل إلى قانون يحقق العدل والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "في موضوع الإيجار القديم ده، لازم نعرف إن أي قانون هيطلع، هيكون فيه طرف من الأطراف هياكل على دماغه"، متابعًا: "هناك حكم من الدستورية العليا بأهمية خروج المشرع بقانون الإيجار القديم والمحكمة مقلتش إن حد ينطرد".

وأضاف موسى: "ملف الإيجار القديم شائك وصعب ولابد من الحكمة علشان كده، لازم يكون فيه "قعدة عرب" وحوار مجتمعي حقيقي حول الإيجار القديم، نسمع فيه رأي كل الأحزاب والجهات المعنية بمشروع القانون ده".

وتابع موسى: "فيه مستأجرين كتير قالوا كلمتهم ومفيش عندهم أي مانع من إن الإيجار يزيد بشكل معقول، والمهم في الآخر إننا نحقق مصلحة الطرفين، المالك ياخد حقه والمستأجر برضه ما يتظلمش".

وأكمل موسى، محذرًا من التداعيات السلبية لأي حل غير مدروس: "مهم أوي إننا منصدرش أزمة جديدة للدولة والمجتمع، ونحافظ على السلم المجتمعي، ومحدش في الآخر يتظلم في الملف ده".

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