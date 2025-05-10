بعد انخفاض أسعار الدواجن.. رئيس الشعبة: "الدولة قامت بالواجب وزيادة"

كتب- حسن مرسي:

أفاد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن قطاع الدواجن المصري واجه تحديات جمة وأزمات متلاحقة منذ عام 2022، مما أثر سلبًا على الإنتاج والأسعار.

وأشار السيد خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة قناة "الحياة"، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لتجاوز هذه الصعوبات، وعلى رأسها توفير العملة الصعبة "الدولار" اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية لصناعة الدواجن.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا التدخل الفعال من جانب الدولة ساهم بشكل كبير في تخطي الأزمات التي عانى منها القطاع.

وشدد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة على أن الدولة "قامت بالواجب وأكثر"، وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق المنتجين في القيام بدورهم المنوط بهم لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

ولفت إلى أنه "لا يقبل على الإطلاق" تعرض منتجي الدواجن لأي خسائر مالية، مستنكرًا أي محاولة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة أو مقبولة للمستهلك.

ونوه الدكتور عبدالعزيز السيد إلى وجود مؤشرات إيجابية في السوق، حيث بدأت أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا تدريجيًا بعد فترة من الارتفاع.

وأوضح أن "السعر العادل والمناسب" لكيلو الدواجن في الوقت الحالي يجب أن يكون في حدود 80 جنيهًا، بما يحقق هامش ربح معقول للمنتج ولا يثقل كاهل المستهلك.

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