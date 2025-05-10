وزير الثقافة الأسبق ينتقد إغلاق بيوت الثقافة: صُعقت والقرار خاطئ تمامًا

كتب- محمد شاكر:

تصوير: أحمد مسعد:

أعرب الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، عن استيائه الشديد من قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق عدد من بيوت الثقافة المستأجرة، واصفًا القرار بـ"الخاطئ تمامًا".

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور 80 عامًا على ميلاد الأديب الكبير جمال الغيطاني، التي أقيمت بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بحي الأزهر، حيث قال النبوي: "صُعقت حين علمت بالقرار. نحن نتحدث عن أكثر من 4775 قرية يعيش بها نحو 60 مليون نسمة، وأغلبها بلا أي وجود ثقافي. فهل يُعقل أن نغلق ما هو قائم بدلًا من التوسع؟".

وأضاف أن وزارة الثقافة ليست جهة ربحية، بل خدمية، وما يُنفق على بناء الوعي الثقافي اليوم يُوفر مليارات تُنفق لاحقًا لعلاج غياب هذا الوعي، مؤكدًا ضرورة التوسع في إنشاء بيوت وقصور الثقافة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار النبوي إلى أن حديثه ينبع من إدراك الراحل جمال الغيطاني العميق بأهمية الثقافة في بناء الإنسان، مؤكدًا أن الغيطاني قدّم تاريخ مصر بشكل غير مسبوق في أعماله.

وختم الوزير الأسبق كلمته بالتأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا الثقافية، داعيًا إلى استضافة طلاب المدارس أسبوعيًا في متحف نجيب محفوظ لإحياء الذاكرة الوطنية ومواجهة تحديات المستقبل بثقافة راسخة وواعية.

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