صور.. رئيس أنجولا وقرينته يزوران المتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الخميس، الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وقرينته وذلك أثناء زيارته الحالية الرسمية لمصر بمرافقة سفيرة مصر بأنجولا.

تأتي الزيارة في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف المصري الكبير وحرص مختلف كبار الشخصيات من العالم على زيارته.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي اصطحبهم في جولة داخل المتحف تضمنت البهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية.

كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للضيوف آخر الاستعدادات للافتتاح الرسمي للمتحف والمقرر له 3 يوليو المقبل.

وقد أعرب الرئيس الأنجولي عن سعادته بزيارة المتحف، مثنيا على الجهود المبذولة فيه باعتباره واحدًا من أهم متاحف العالم.

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