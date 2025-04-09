عودة انخفاض درجات الحرارة.. "الأرصاد": ارتدوا الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

كتب - محمد أبوبكر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة انخفضت اليوم بمعدل 8 درجات عن أمس، بسبب تأثير الكتل الهوائية المختلفة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سي بي سي، أن غدا الخميس يحدث المزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، والعظمى غدا في القاهرة نهارا تتراوح بين 22 درجة مئوية لـ 23 درجة درجة مئوية.

وأشارت منار غانم إلى أن فترات الليل تشهد أجواءً باردة ومائلة للبرودة، وتكون درجة الحرارة الصغرى ليلا من 14 إلى 15 درجة مئوية، وسيكون هناك نشاط في الرياح وتظهر سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس، وهناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، على أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى".

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، بضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة خلال الأيام القادمة، وبالأخص خلال فترات الليل، وحتى نهاية الشهر الحالي.

وكشفت أنه من الممكن أن يتم ارتداء الملابس الصيفية بعد أعياد شم النسيم، وبداية الشهر القادم.

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