لحل أزمة "التكليف".. نقابة أطباء الأسنان تقدم مقترحًا جديدًا لوزير الصحة

كتب– أحمد جمعة:

قدمت نقابة أطباء الأسنان، مقترحًا جديدًا لوزارة الصحة والسكان، يستهدف بالأساس استيعاب أعداد خريجي كليات طب الأسنان، بداية من دفعتي 2023 و2024، بعد قرار الوزارة بقصر التكليف على الاحتياجات الواردة من مديريات الشؤون الصحية والجهات الخارجية فقط.

ووفق مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، فإن تكليف المهن الطبية بات "وفق الاحتياج" ولم يعد إلزامًا تكليف جميع الخريجين، في الوقت الذي تُقدَّر فيه احتياجات الوزارة حاليًا بما لا يزيد على ألف طبيب أسنان من بين ما يقترب من 10 آلاف طبيب.

من جهتها، تسعى نقابة أطباء الأسنان لإقناع مسؤولي الوزارة بضرورة مد مهلة تطبيق قرار "التكليف حسب الاحتياج" بعد تكليف دفعتي 2023 و2024، باعتبار أن القرار صدر وهم في السنوات الأخيرة من الدراسة.

وعقد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام للنقابة، اجتماعًا مع الدكتورة غادة مرعي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالوزارة، ومنال مأمون من إدارة التكليف، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية؛ لحل أزمة تكليف الخريجين.

تناول الاجتماع مقترح زيادة أعداد أسِرَّة الأسنان بالوزارة لاستيعاب أعداد خريجي طب الأسنان، في حين شدد "عبد الهادي" على أن "النقابة لن تتنازل عن تكليف دفعتي 2023 و2024".

ووفق بيان للنقابة، تعذرت المناقشة في مقترح زيادة عدد أسِرَّة الأسنان، وتم إرجاء المناقشة لاجتماعات لاحقة، تمهيدًا لحضور ممثل من الإدارة المركزية للتخطيط بالوزارة، ومندوب من وزارة المالية.

وقالت النقابة إن مقترحها قابل للتفاوض والتعديل في ظل الإمكانيات المتاحة للوزارة، وإنها تسعى لإيجاد حلول تخدم المجتمع المصري وأعضاءها، بعد أن اعترض ممثلو إدارة طب الأسنان على أن التكلفة الفعلية لكرسي الأسنان تقترب من 350 ألف جنيه، في حين ذكرت النقابة أن التكلفة التقريبية لكرسي الأسنان 200 ألف جنيه.

وبحسب المقترح، فإن إجمالي عدد الكراسي المطلوبة 62500 كرسي، في الوقت الذي تقدر عدد كراسي الأسنان في وزارة الصحة حالياً بـ 6 آلاف كرسي.

وقدّرت النقابة أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من هذا المقترح بـمليار جنيه، في حين تبلغ إجمالي التكلفة 11.3 مليار جنيه ويتم التنفيذ على 11 سنة.

وذكرت الوزارة أن الإيراد السنوي الإجمالي المتوقع للمرحلة الأولى يبلغ 4.2 مليار جنيه، في حين يبلغ سنوياً عند اكتمال المشروع قرابة 24 مليار جنيه.

تناول الاجتماع دراسة كيفية توفير مقاعد شاغرة للتكليف، في الوقت الذي ذكر فيه "عبد الهادي" أن دور الوزارة هو حصر الاحتياجات الفعلية عن طريق التنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات، وعمل تحليل الفجوة بين المطلوب تكليفه والمقاعد الشاغرة.

وأضافت النقابة: "حملت الإدارة العامة لطب الأسنان، مشكورة، على عاتقها مسؤولية مخاطبة المديريات بالمحافظات لعمل حصر بالمقاعد الشاغرة لأطباء الأسنان، والوظائف التي يمكن لطبيب الأسنان العمل بها، مثل المبادرات الرئاسية، ومكافحة العدوى، والجودة الطبية".

وطلب الأمين العام لـ"نقابة أطباء الأسنان" إجراء حصر لأعداد الأطباء الذين امتنعوا عن استلام التكليف من الدفعات السابقة، وإنهاء تكليفهم، لإتاحة الفرصة لزملائهم.

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