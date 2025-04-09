رئيس "أوراسكوم" بيراميدز: أنفقنا مليارا ونصفا لتطوير الأهرامات.. وهذا حل أزمة الخيالة

كتب- محمد شاكر:

قال المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، في منشور له على صفحته بفيسبوك: ما قدمته أوراسكوم پيراميدز وتقدمه من مجهود واستثمارات قاربت من المليار والنصف شئ يدعو للفخر لأي مصري وأكده كل من زار المنطقة".

وقال جزارين: إن الاعتراف بالمشكلة ومواجهتها هو الحل الوحيد لتحقيق عدد من الأهداف هي:

- إنشاء محطة التريض ونقل جميع اصحاب التراخيص إليها قرار دولة تنفذه أوراسكوم.

- غلق مدخل المينا هاوس ونقل منظومة الزيارة إلى مدخل طريق الفيوم قرار دولة تنفذه أوراسكوم.

- دخول السائحين من مبنى زوار يليق بالأثر الأهم والأعظم في العالم قرار دولة تنفذه أوراسكوم.

- تحويل هضبة الهرم إلى منطقة صديقة للبيئة وإيقاف كل المركبات التقليدية لما تسببه من تلوث وأضرار للأثر قرار دولة تنفذه أوراسكوم.

- مستوى الزيارة بإضافة خدمات مختلفة وتوفير منظومة ضيافة وتسوق بمستوى عالمي قرار دولة تنفذه أوراسكوم.

وختم جزارين بقوله: قرارت الدولة كلها سليمة وطال انتظارها والمشكلة معروفة للجميع ومعقدة نظراً لاستمرارها لسنوات طويلة ولتشابك المصالح، الدولة المصرية دولة قوية والقيادة السياسية تدعم كل ما هو في صالح البلد وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق، والتغيير يحتاج شجاعة وتطوير ورفع الأداء سيستمر كل يوم للوصول للحل الأمثل.. مصر تستحق وتستطيع.

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