بث مباشر.. السيسي وماكرون يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الآن، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.

جاء ذلك في أعقاب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ومن المقرر أن يلي توقيع الاتفاقيات، عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

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