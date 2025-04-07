عمرو أديب عن الانتخابات البرلمانية المقبلة: نريدها قوية وهناك لاعب سياسي جديد

كتبت- داليا الظنيني:

تناول الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قضية الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة.

وقال أديب: لم يتبق على الانتخابات البرلمانية المقبلة سوى فترة قليلة، ومازالت الاستعدادات التي نراها لهذا الحدث الكبير غير واضحة، متسائلًا عن قانون الانتخابات للدورة المقبلة وسبب تأخره.

وأضاف: "نفسي أشوف خناقة في المجلس.. آخر مرة شفتوا خناقة امتى؟.. وده مش عيب ده طبيعي وكل البرلمانات بيحصل فيها كدة وده لا يهدد الاستقرار ولا داع للقلق".

وتابع أديب: لدينا لاعب سياسي جديد وهو حزب الجبهة الوطنية وهو يضم الكثير من الشخصيات التي تحمل إرث سياسي كبير مثل ضياء رشوان وسامح عاشور وغيرهما، ولدينا حزب الأغلبية الآن يضم حوالي ٥٢% من النواب، ومن بعده حزب يضم ٥٠ نائبا.

وأكمل: نريد انتخابات برلمانية قوية، ونوابًا يتمتعون بقواعد شعبية واسعة على الأرض، ولا أنفي وجود قاعدة شعبية للنواب الحاليين، ولا أريد إثارة أي مشكلات، لكني أطمح إلى رؤية تمثيل أكبر للشباب والقوى السياسية الفاعلة.

وواصل: "من الضروري إشراك الشباب في الحياة الحزبية وتنمية الفكر السياسي لديهم، مع تعزيز الممارسة الديمقراطية في إطار شبابي فعال".

وأوضح أن المعارضة في المجلس الحالي محدودة، حيث يتكون أحد أحزابها من 7 مقاعد فقط، والآخر من مقعدين، بالإضافة إلى المستقلين، ورغم ذلك، أنا متفائل بخير بمستقبل الجبهة الوطنية وقدرتها على تحقيق إنجازات تخدم الصالح العام."