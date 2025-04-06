برلماني عن دراسة قانون التجارة: تركنا الناس تعاني رحلة عذاب بيروقراطية لتأسيس شركة

كتب- نشأت علي:

قال النائب الوفدي طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والدستورية، عن دراسة برلمانية للأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.

ولفت عبد العزيز إلى أن مجلس الشيوخ قدم منتجًا من أفضل ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه؛ من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن وتتم مناقشتها، حيث قدمت لنا الدراسة ما لم يقدم في 130 عامًا، "احنا كنا في سبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".

واستكمل النائب: تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ تأييد ما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة بعدم اقتصار الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر على القانون برمته؛ حيث يحتاج إلى تعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح بأنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.