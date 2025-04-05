حدث في منتصف الليل| تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر.. وتفاصيل طقس السبت

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مائل للحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية

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"القومي للمرأة" يصدر التقرير السنوي للمرصد الإعلامي لصورة المرأة بالأعمال الرمضانية

أصدر المجلس القومي للمرأة، التقرير السنوي للجنة الإعلام بشأن "رصد وتحليل صورة المرأة في الأعمال الإعلامية التي قُدمت خلال شهر رمضان ٢٠٢٥ ".

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رئيس "خطة النواب" يكشف تأثير زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على مصر -(حوار)

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومستشار مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، عن تأثير قرارات زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة للأسواق الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض شكلاً وموضوعًا

نفى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تجهيز مدينة رفح المصرية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.

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احتفالًا بيوم اليتيم.. محافظ الجيزة يطلق مبادرة "معا لفرحتهم"

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مبادرة “معًا لفرحتهم” من مركز شباب الصف لإدخال البهجة والسرور على الأطفال والنشء في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

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برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤكدًا أنها خطوة محورية وفى غاية الأهمية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

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