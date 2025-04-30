بعد الحكم في قضية طفل دمنهور.. عمرو أديب: يجب توقف الهيستيريا المتطرفة

كتب- محمد أبو بكر:

علّق الإعلامي عمرو أديب على الجدل المثار حول قضية طفل دمنهور، قائلًا:هذا أول تعليق لي على مأساة طفل دمنهور، وأظن بعد الحكم يجب أن تتوقف هذه الهيستيريا التطرفية التي شهدناها الأيام السابقة، وهذا مجتمع أخذ طريق القانون والعدل بعيدًا عن أي دين أو ملة".

وأضاف أديب، في تويتة له عبر موقع "إكس": يجب بحق أن ننظر بتأمل لما حدث، يبدو أن الفتنة نائمة وجاهزة للاشتعال في أي وقت، والأمر جلل، لا يقل خطورة عن التحرش بالأطفال".

وأوضح: أمامنا عمل كبير، والكل مسؤول، لأن الموضوع لو كان تطور بشكل أو بآخر، ولو كان في موضوع أكبر أو أعمق، لا أحد يدري ماذا كان سيحدث.

واختتم الإعلامي عمرو أديب: يحيا العدل ويحيا القانون وتحيا مصر آمنة متعايشة مستقرة، والموضوع انتهى، ولكن المواجهة مطلوبة.

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.

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