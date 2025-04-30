محافظ القاهرة: رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة قد انتهت من إقامة مشتل على مساحة 750 مترًا بميدان السادات محاط بسور غير حاجب للرؤية للحفاظ عليه أمام الموقف، مضيفا أنه سيتم من خلاله بيع النباتات للمواطنين بأسعار رمزية، كما سيسهم وجوده في زيادة المسطحات الخضراء بالمكان.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إنارة نفق السلام، وجار الانتهاء من أعمال رفع كفائته.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء في محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات في المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وأشار إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف، واللواء عاطف غالي مدير إدارة مشروع السرفيس، وسامر المحلاوي رئيس حي السلام أول.

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