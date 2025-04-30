نشرة التوك شو| "النواب" يكشف ملامح قانون الإيجار القديم.. والحكومة تحقق معدلات نمو إيجابيه

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان

الرقابة المالية: مبادرات البنوك المجتمعية تصنع فارقًا حقيقيًا في حياة الشباب والمرأة

كدت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات المجتمعية، أن العمل المجتمعي يعد أحد الركائز الأساسية التي تسعى العديد من البنوك إلى ترسيخها في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن دعم التعليم الحرفي وتمكين المرأة يأتيان على رأس أولويات المبادرات المجتمعية الحالية

متحدث الحكومة: مصر تحقق معدلات نمو إيجابية مقارنة بالتراجع العالمي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

زيادة 15% سنويا.. "إسكان النواب" تكشف ملامح قانون الإيجار القديم

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بحسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي

أحمد موسى يعلق على واقعة طفل البحيرة: "العدالة ستأخذ مجراها"

قال الإعلامي أحمد موسى، أن قضية الطفل ياسين في البحيرة أمام القضاء، وأن العدالة ستأخذ مجراها، معلقا: "أرجو من الجميع أن يحافظ على بلده، واتركوا القضاء يأخذ مجراه