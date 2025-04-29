أحمد موسى يعلق على واقعة طفل البحيرة: "العدالة ستأخذ مجراها"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، أن قضية الطفل ياسين في البحيرة أمام القضاء، وأن العدالة ستأخذ مجراها، معلقا: "أرجو من الجميع أن يحافظ على بلده، واتركوا القضاء يأخذ مجراه".

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يثق في القضاء المصري، ولابد من التعاون من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي.

وتابع: "حذرت كثيرا من الخلايا الإلكترونية سواء لجانا أو جروبات، مبينا أن الموضوع ليس له علاقة بالأديان".

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